Des parents avaient confié le volant de leur Porsche Cayenne à leur fils de 11 ans (vidéo)

Des parents ont été condamnés par le tribunal de police de Bruges à une amende de 6.000 euros chacun, dont la moitié avec sursis, pour avoir confié le volant de leur Porsche Cayenne à leur fils de 11 ans. Sur une vidéo apparue en mars 2016, on aperçoit le garçon effectuer des pointes à 100 km/h en zone urbaine à Jabbeke, son père l’incitant à aller encore plus vite.

Les parents prétendaient qu’il s’agissait d’un vieil enregistrement, mais sur les images, on peut voir une affiche avec un permis de bâtir daté. Les enquêteurs ont pu conclure que l’incident s’était produit assez récemment.

Le père a été condamné à trois mois de retrait de permis et devra repasser son examen théorique. La mère qui se trouvait sur la banquette arrière du SUV, n’est pas intervenue.

«Ils ont fait d’une voiture un jouet pour l’enfant; de la voie publique, une plaine de jeux. Et on s’étonnera que l’enfant considère plus tard la voie publique comme une plaine de jeux, la voiture comme un jouet et qu’il est convaincu que la loi et le code de la route sont d’application pour 6 millions de Flamands, mais pas pour sa famille», a indiqué le tribunal de police.