La radio Pure abandonne son «FM», signe de son déploiement numérique

Déjà présente en télé via PureVision, Pure a décidé de renforcer son offre digitale et propose dorénavant quatre programmes conçus pour le web, qui ont leurs déclinaisons sur antenne. Ces contenus sont mis en ligne une fois par semaine sur le site de la radio publique ainsi que sur le portail RTBF Auvio.

Anciennement diffusée en radio, «Empreinte digitale» passe sur la toile avec un videocast de 30 minutes axé sur internet et les nouvelles technologies. De son côté, le rendez-vous «Pop et Snob» s’intéresse à la culture mode et à toutes les tendances qui la font et la défont, tandis que «Drugstore», toujours en radio du lundi au jeudi, dispose désormais d’une version digitale pour traiter de l’actualité culturelle au sens large. Quant à l’émission 5H, déjà proposée exclusivement sur le web depuis 2015, elle continuera de passer en revue les sorties cinéma en podcast.

Outre ces nouveaux programmes, Pure souhaite également se réaffirmer en tant que moteur de découverte musicale, en lançant notamment un nouveau label, à savoir le Pure Like (décliné en radio et sur le web), qui mettra en avant chaque semaine un artiste belge ou international. La radio accentuera par ailleurs la musicalité de ses tranches de journée en proposant une programmation diversifiée.

Ces évolutions répondent au désir de Pure de «peaufiner, améliorer et compléter» ses offres radio, télé (avec PureVision, ndlr) et sur le web, explique Joël Habay, qui précise que ces changements iront de pair avec une évolution de l’identité sonore (jingles) et visuelle (habillage) du média public.