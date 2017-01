Une "taxe refuge" à l'achat d'un chien: c'est l'un des projets sur la table du ministre Carlo Di Antonio

Rédaction en ligne

Le ministre wallon du bien-être animal veut revoir les règles en matière d’élevage et de commerce de chiens en Wallonie. Parmi les propositions : limiter les grossesses pour les chiennes et éviter ainsi les « usines à chiots », imposer un agrément aux éleveurs particuliers dès la première portée, mais aussi créer une cotisation que paieraient les nouveaux propriétaires, et qui permettrait de financer les refuges d’animaux abandonnés.