Météo: une journée froide mais ensoleillée

Le temps sera ensoleillé mercredi avec quelques voiles nuageux sur le nord du pays. Les maxima seront compris entre -5 et 2 degrés. Ce temps froid et ensoleillé devrait se maintenir dans les prochains jours, rapporte l’IRM, avec persistance du gel en Ardenne.

Mercredi, après quelques bancs de nuages bas ou de brouillard givrant sur le nord, le temps sera généralement ensoleillé. Les températures ne dépasseront pas 2 degrés sur le nord-ouest du pays, 0 degré dans le centre et -5 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Le vent d’est à nord-est sera faible, parfois modéré sur le sud du pays.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera étoilé à peu nuageux dans de nombreuses régions. La nuit sera à nouveau très froide avec des minima de -4 degrés sur l’ouest du pays à -12 sur les hauteurs de l’Ardenne.

Jeudi, de l’air sensiblement plus humide et un peu plus doux atteindra le nord du pays, amenant davantage de champs nuageux et des températures positives l’après-midi. Le temps restera sec. Sur le sud par contre, il gèlera toute la journée et le ciel restera dégagé. Les maxima varieront entre -6 degrés en Hautes-Fagnes et 3 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est.