Donald Trump se trompe dans un message sur Twitter et une Ivanka s'en trouve assaillie

A l’origine, il y a un compliment de la part d’un certain Lawrence Goodstein concernant la fille de Donald Trump. Il tweete à Donald Trump : « @Ivanka, une femme au caractère fort et classe ». Fière de sa fille, le futur président des Etats-Unis retweete. Sauf qu’il y avait une petite erreur dans le message d’origine. Goodstein a tweeté @Ivanka au lieu de @IvankaTrump.

Et quand Donald Trump retweete à ses quelque 20 millions de followers, la messagerie d’Ivanka Majic, de Brighton, explose.

Elle en a profité pour donner deux conseils à celui qui deviendra président des Etats-Unis à la fin de cette semaine : « Puis-je vous suggérer d’être plus attentif sur Twitter et d’apprendre davantage sur le changement climatique ».

" @drgoodspine : @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."

@realDonaldTrump @drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig