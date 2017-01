Le maire de Munich invite Barack Obama à l'Oktoberfest

Au cours d’une visite en Allemagne en avril dernier, Barack Obama avait indiqué qu’il voulait assister dans le futur à cette grand-messe de la bière en Bavière.

«Je suppose que c’est plus chouette de le faire quand on n’est plus président», a indiqué un porte-parole du bureau du maire, qui a confirmé que M. Reiter avait invité Barack Obama à l’inauguration de la fête.

Cette année, l’Oktoberfest se tiendra du 16 septembre au 3 octobre et doit débuter par la traditionnelle cérémonie dans la Schottenhamel, l’une des grandes tentes caractéristiques de cette foire munichoise.