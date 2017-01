Voici la nouvelle cible du Standard: l'international roumain Razvan Marin est en négociations avec le club liégeois

Le Standard continue de faire son marché. Pendant qu’elle dégraisse son noyau, la direction sportive du club prospecte en Roumanie pour attirer un flanc droit de 20 ans, notamment pisté par Naples et l’Ajax.

Selon nos informations, le Standard s’intéresse de très près au Roumain Razvan Marin, flanc droit du FC Viitorul, dans le championnat roumain. Des négociations auraient même été lancées entre les proches du joueur et le club liégeois. Cela fait d’ailleurs de nombreux mois que le Standard suit cet international roumain, considéré comme le seul box-to-box du championnat de Roumanie.

Selon ses proches, les discussions entre Razvan Marin et le Standard sont bien avancées mais le joueur n’a pas encore fait ses valises pour Liège. On évoque ainsi un montant de plus de deux millions d’euros pour le prochain transfert de ce médian d’à peine 20 ans.

Sélectionné lors des deux derniers matches de l’équipe nationale roumaine, Razvan Marin a déjà marqué un but, face à l’Arménie le 8 octobre dernier (5-0). Naples et l’Ajax Amsterdam étaient notamment sur la piste de ce jeune médian talentueux.