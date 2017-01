Des victimes des attentats de Bruxelles toujours pas remboursées de leurs soins de santé

Comme toutes les autres victimes, Rosine et son mari John n’avaient rien demandé et pourtant un terroriste se fit exploser dans leur dos, le 22 mars dernier à la station de métro Maelbeek. John a reçu sept projectiles. Après un long combat physique, c’est désormais à l’administratif qu’ils doivent se confronter.

Rosine et John, comme d’autres victimes, peinent à être indemnisés.

«J’ai perdu un rein, 10 cm d’intestin et j’ai eu un pneumothorax. Je suis resté quatre mois à l’hôpital dont trois semaines plongées dans le coma. J’ai subi onze opérations et de la rééducation intensive. Seulement quatre projectiles ont pu être enlevés et je continue la rééducation deux fois par semaine», nous confie John.

Rosine a passé deux semaines en chaise roulante et elle a perdu l’ouïe de l’oreille gauche, auxquels s’ajoutent, comme pour John, toutes les séquelles psychologiques.

«Étant salariée, l’assurance de mon employeur me prend correctement en charge», nous explique-t-elle. Pour John, indépendant, la situation est plus complexe. Entre les prêts contractés, sa perte d’activité et les factures médicales qui s’accumulent, le couple vit dans le «rouge».

Ils ont pu bénéficier de l’aide d’urgence annoncée par le gouvernement peu après les attentats mais elle a rapidement été engloutie par les frais médicaux. John et Rosine devaient recevoir une seconde aide d’urgence car celle-ci a été réévaluée entre-temps. Une demande, qui après plusieurs mois, n’a toujours pas abouti.

