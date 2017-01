Les principales causes de décès en Belgique: les maladies circulatoires en tête

En 2014, 28,6% des décès étaient liés aux maladies circulatoires. Les tumeurs étaient, elles, la deuxième cause de décès (27,2%), suivies par les maladies respiratoires (9,7%).

Depuis 1998, année marquant le début de l’harmonisation de l’archivage, les proportions de décès liés aux maladies du système circulatoire (36% en 1998) et celles des décès liés aux cancers ne cessent de se rapprocher, les tumeurs gagnant chaque année du terrain. C’est particulièrement le cas chez les hommes où elles sont déjà responsables de 30,6% des morts, contre 26,5% pour les maladies circulatoires.

Les tumeurs malignes de l’appareil respiratoire (larynx, poumons, bronches et trachées principalement) restent les plus fréquentes (6,5% sur l’ensemble), suivies des tumeurs malignes colorectales (2,7%), des tumeurs malignes du sein (2,2%), des tumeurs malignes du pancréas (1,6%), de la prostate (1,4%), et celles de l’oesophage, du foie et de l’estomac (2,3%).

Les maladies de l’appareil respiratoire forment le troisième grand groupe de causes de décès (9,7%). Les suicides sont par ailleurs restés sous la barre des 2.000 cas et ont représenté 1,8% des causes de décès en 2014.

Cette année-là, la Flandre est la seule Région du pays à avoir perdu plus de citoyens masculins que de sexe féminin.