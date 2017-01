La nouvelle idée du gouvernement wallon pour diminuer les travaux sur nos routes: une prime pour les chantiers rapides

Marre des grands chantiers à rallonge… budgétaire. Les interminables travaux sur les viaducs de Herstal et de Wauthier-Braine ont poussé la Région wallonne à mettre en place des primes pour accélérer les travaux et pour réduire les factures qui n’arrêtent pas de gonfler…

C’est la douloureuse qui a fait déborder le vase. La rénovation du viaduc de Wauthier-Braine (E 19) a duré un an de plus et surtout, les travaux complémentaires non prévus ont alourdi la facture de plus de 2,2 millions d’euros.

