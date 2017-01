Visa à une famille syrienne:14 Etats membres et la Commission interviendront devant la Cour de Justice

Dans le dossier du visa à une famille syrienne d’Alep, quatorze Etats membres de l’UE, en plus de la Belgique, et la Commission européenne interviendront devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

Selon le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken, ces nombreuses interventions montrent que les pays se sentent très concernés et qu’il s’agit donc d’une problématique d’envergure européenne.

La procédure devant la CJUE est un développement dans le conflit concernant l’octroi d’un visa à une famille syrienne d’Alep. La famille voulait demander l’asile en Belgique via un visa humanitaire. Un juge avait intimé à Theo Francken de délivrer un visa et avait assorti sa décision d’astreintes.

Mais le secrétaire d’Etat continue à refuser de délivrer le visa, car il estime qu’un juge ne peut pas l’obliger à le faire, la décision relevant de la compétence discrétionnaire du ministre ou du secrétaire d’Etat.

Le conseil du contentieux des étrangers avait saisi, dans un dossier de nature similaire, la Cour de Justice de l’UE, pour lui poser des questions préjudicielles. Dans une offensive diplomatique pour convaincre le plus de collègues européens possibles d’intervenir et de soutenir le point de vue belge, Theo Francken a envoyé une lettre à ses collègues européens et leur a aussi passé un coup de téléphone. Quatorze Etats membres, parmi lesquels l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, et la Commission européenne interviendront lors de l’audience du 30 janvier.