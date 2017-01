WikiLeaks: Julian Assange prêt à se rendre aux USA si ses droits sont garantis

M. «Assange est prêt à venir aux Etats-Unis à condition que ses droits soient garantis», écrit WikiLeaks sur Twitter, à la suite de la décision de Barack Obama de commuer la peine de Chelsea Manning, condamnée en 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700.000 documents confidentiels à WikiLeaks.

Le site internet précise que M. Assange pourrait s’exécuter même si «la Maison Blanche dit maintenant que (la commutation de peine de) Manning n’était pas quid quo pro (donnant-donnant, ndlr)».

Assange is still happy to come to the US provided all his rights are guarenteed despite White House now saying Manning was not quid-quo-pro.