De plus en plus d'étudiants bénéficient d'une aide sociale de leur établissement

Les étudiants francophones sont de plus en plus nombreux à bénéficier d’aides sociales. De l’année scolaire 2012-2013 à celle de 2014-2015, la part des étudiants ayant demandé et reçu un don des services sociaux de leur université, haute école ou autre est passée de 8,96 à 9,97 %. Cela représente 2.411 étudiants de plus.