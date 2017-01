Michael Schumacher: cette déclaration très étonnante sème le trouble concernant son véritable état de santé...

Voilà une nouvelle qui ne risque pas de réjouir les nombreux fans du pilote allemand : son ancien manager (et surtout ami) Willi Weber lance un sacré pavé dans la mare ! « La famille Schumacher ne dit pas toute la vérité et je le regrette », dit-il.

Il s’est confié à Bunte, un magazine. Et visiblement, alors qu’il est à la base du succès sportif de Michael, Willy est tenu à l’écart depuis quelques mois par la famille. Et ça ne lui plaît pas.

"J'ai exprimé mon opinion depuis un certain temps maintenant: la famille Schumacher ne dit pas toute la vérité et je le regrette. Il est temps de faire preuve de transparence pour les millions de supporters de Michael qui mériteraient d'être informés sur sa condition", dit-il. "Je suis un peu amer, parce que cela fait longtemps qu'on ne tient plus compte de mon avis pourtant amical. Parfois, je me prends à rêver quand le téléphone sonne que c'est Michael qui m'appelle ».

Voilà qui ne risque pas de rassurer ses fans...