Bruxelles: un radar tronçon sera installé au printemps dans le tunnel Léopold II

À la suite d’une période de test du 24 au 29 décembre dernier, la secrétaire d’Etat à la Sécurité routière Bianca Debaets (CD&V) finalise un protocole d’accord, qui sera transmis dans les prochains jours aux polices locales concernées et au parquet de Bruxelles, pour permettre l’installation d’un radar tronçon dans le tunnel Léopold II au printemps. La phase finale de ce projet initié il y a un an et demi a été rapportée par plusieurs médias, à commencer par le quotidien La Dernière Heure (DH), et confirmée par le Cabinet de Bianca Debaets.

La période de test technique dans le tunnel Léopold II du 24 au 29 décembre, pendant les vacances scolaires, a montré que les deux tiers des chauffeurs n’ont pas respecté la limite autorisée de 50 km/heure. Sur 68.658 véhicules contrôlés, 41.574 roulaient au-delà de la limite de 50 km/heure.

Le nombre important d’entrées et de sorties de ce tunnel reliant la Basilique de Koekelberg et la Petite ceinture de Bruxelles avait justifié la baisse de la limite de vitesse autorisée dans le tunnel de 70 à 50 km/heure en 2016.

Le protocole impliquera tout du moins les zones de police de Bruxelles-Ixelles et de Bruxelles-Ouest, sur lesquelles passe le tunnel Léopold II. Un travail préalable à la réalisation du protocole a déjà été effectué en partenariat avec ces zones de police.

Pour rappel, les radars tronçon permettent de calculer une vitesse moyenne entre deux points. Il s’agira du premier du genre à être installé en Région bruxelloise.