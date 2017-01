Luc Trullemans: "Le temps restera sec et froid jusqu'en fin de semaine prochaine, avec des pointes jusqu'à -16 degrés"

Comme cet air nous vient des régions enneigées de l’Europe centrale et orientale, les températures ne décolleront pas et resteront comprises l’après-midi entre +3 et +5° en région côtière, entre +1 et +3° en régions de plaine et entre +1 et-2° sur les régions enneigées de l’est du pays.

La nuit et le matin les températures resteront partout négatives avec des minima descendant 0 et -4° en bordure de mer, entre -3 et -7 en régions de plaine et entre -6 et -11° en Ardenne avec temporairement encore quelques pointes possibles de -12 à -16° dans certaines vallées des provinces de Liège et de Luxembourg.

Il continuera à faire sec partout avec beaucoup de soleil le jour mais avec une possibilité de brouillards givrants ou de stratus bas en plaine, à partir de lundi prochain.

En fin de semaine prochaine, les modèles montrent des signes de hausse de températures suite au changement de la direction du vent qui, plutôt orienté au sud , pourrait nous amener un air moins froid en provenance du sud et du sud-ouest de la France.

C’est ainsi que, sous un ciel de plus en plus nuageux, les températures diurnes remonteraient entre +2 et +8° selon l’altitude au cours du week-end du 28-29 janvier et que le dégel s’amorcerait sur le pays mais ceci reste à confirmer!