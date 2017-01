Un véhicule fonce dans la foule à Melbourne tuant trois personnes et en blessant de nombreuses autres

La police de l’Etat de Victoria indique que la situation est sous contrôle et poursuit son enquête. Elle a ajouté que cet acte n’avait pas de motif terroriste. Selon des témoins, le véhicule tentait d’échapper à la police et aurait essuyé des coups de feu, ce que les autorités n’ont pas confirmé.

Des policiers lourdement armés ont été déployés dans le centre de la plus grande ville australienne, qui accueille en ce moment l’Open d’Australie.

L’Australie a encore relevé son niveau d’alerte après l’attentat commis en décembre à Berlin, où 12 personnes avaient été tuées par un camion qui avait foncé dans la foule d’un marché de Noël.

Video has emerged of the moment a man drove onto a footpath in #Melbourne where he deliberately rammed pedestrians https://t.co/DhWcgsprCV pic.twitter.com/24J81jj3G2