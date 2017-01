Un nouvel album d'Astérix paraîtra en octobre 2017

Ce 37e album de la série créée par René Goscinny et Albert Uderzo sera, comme les deux précédents, «Astérix chez les Pictes» (2013) et «Le papyrus de César» (2015), signé par Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessin).

L’année 2017 marque le 90e anniversaire d’Albert Uderzo et le 40e anniversaire de la disparition de René Goscinny. Fidèle à son habitude, l’éditeur ne distille qu’au compte-gouttes les informations sur ce nouvel album. «Si on ne peut dévoiler le coeur de l’action, on peut d’ores et déjà vous affirmer qu’il s’agira bien d’un voyage à l’étranger comme le veut la tradition de l’alternance», ont confié Ferri et Conrad, cités par leur éditeur.

En voyage à l’étranger

«Après être restés en Gaule pour ‘Le Papyrus de César’, nos héros embarqueront cette fois les lecteurs pour une aventure au-delà des frontières! Au programme: visite de monuments historiques, découvertes gastronomiques et autres rencontres avec des autochtones et célébrités», ont ajouté les auteurs.

«Aventure humaine, humour, personnages savoureux et situations rocambolesques à la pelle, tous les ingrédients seront réunis pour faire de ce nouveau voyage d’Astérix et d’Obélix un futur grand classique de la bande dessinée à partager en famille», a promis l’éditeur ajoutant que le «héros» de cette 37e aventure «ne sera pas forcément celui qu’on croit».

Obélix en guerrier

Selon une planche dévoilée vendredi, il semble qu’Obélix, fatigué de n’être que tailleur de menhirs, rêve de devenir un guerrier à l’instar d’Astérix et pourrait jouer un rôle important.

Les aventures d’Astérix, publiées par les éditions Albert-René, une filiale du groupe Hachette,constituent le plus grand succès de l’édition francophone avec environ 370 millions d’albums vendus en 110 langues et dialectes depuis sa création en 1959.