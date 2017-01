Météo: le soleil reste au menu des prochains jours mais le froid persiste

Le temps restera froid et ensoleillé vendredi après-midi, avec des maxima compris entre -3 et 4°. La nuit sera glaciale, le mercure pourra tomber jusqu’à -12°, selon les prévisions de l’IRM. Le vent sera le plus souvent faible à modéré d’est à est-nord-est.

Le soleil veillera toujours sur le pays ce week-end mais les températures resteront basses. De légèrement positives au nord du sillon Sambre et Meuse, elles deviendront légèrement négatives au sud de celui-ci. Samedi, le vent sera faible dans l’intérieur hormis à la côte et en Ardenne où il sera modéré de secteur est-sud-est. L’après-midi, il deviendra faible partout de sud-est. Dans la nuit de samedi à dimanche, le thermomètre affichera entre -5 et -16°.

Le ciel se fera un peu plus chargé lundi et mardi, avant le retour de belles éclaircies mercredi et jeudi. Tout au long de la semaine, on assistera à des gelées nocturnes. Le temps deviendra probablement plus doux vendredi.