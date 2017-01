«Tout commence aujourd'hui», tweete Donald Trump au matin de son investiture

«Je vous verrai à 11H pour la prestation de serment. LE MOUVEMENT SE POURSUIT — LE TRAVAIL COMMENCE!», a ajouté le milliardaire à l’attention de ses plus de 20 millions d’abonnés sur son réseau social favori.

Donald Trump et son vice-président Mike Pence doivent arriver devant le Capitole peu après 11H (17H heure belge). M. Pence doit prêter serment vers 11H35 et Donald Trump vers 12H.

Une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes est attendue au pied du Capitole pour assister à l’investiture du 45e président des Etats-Unis, un moment fort de la vie politique américaine.

La météo prévoit de la pluie sur Washington en milieu de journée.

