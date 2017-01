Etats-Unis: voici le premier discours du président Donald Trump

Voici son discours :

« Nous, les citoyens américains, nous avons rejoint un grand effort national pour reconstruire notre pays et restaurer. Nous ferons face à des difficultés, des défis, des problèmes mais nous y parviendrons. »

« Nous sommes reconnaissants envers Michelle et Barack Obama. Ils ont été fantastiques. Aujourd’hui, nous transférons le pouvoir de Washington et nous le rendons au peuple. Pendant trop longtemps, une petite minorité a pu profiter du gouvernement pendant que le peuple en payait le prix. Et le peuple n’a pas pu tirer parti de cette richesse. les emplois ont quitté notre pays.[…] Cela va changer à partir de cet instant précis ! Les Etats-Unis sont votre pays. »

« Ce qui est important, c’est de savoir si le gouvernement est contrôlé par le peuple. Le 20 janvier 2017, on s’en rappellera comme le jour où le, peuple a commencé à regouverner le pays. »

« Aujourd’hui, nous regardons uniquement le futur. Il y aura un nouveau décret à partir d’aujourd’hui. Dorénavant, notre territoire sera guidé par une nouvelle vision. L’Amérique d’abord, c’est ce qui sera en vigueur. Toutes les décisions, dans toutes les matières, seront prises pour qu’elles bénéficient aux familles et travailleurs américains. Nous allons protéger nos frontières et empêcher les autres pays de voler nos emplois. La protection mènera à une plus grande prospérité. Je lutterai avec vous et jamais je ne vous laisserai tomber ».

« Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes protégés et nous serons toujours protégés par nos formes militaires et nos forces de police. Et le plus important : nous serons protégés par Dieu. Enfin, il ne faut pas avoir peur d’avoir de grands rêves. Une nation ne peut survivre que si elle s’épanouit. Nous n’accepterons plus les hommes politiques qui ne font que parler et qui n’agissent pas. Le temps des paroles vides de sens est terminé. Aujourd’hui, il faut agir. Ne permettez à personne de vous dire que ce n’est pas possible. Vos espoirs et vos rêves définisseront la société américaine. Ensemble, nous allons rendre sa force, sa fierté, sa sûreté et sa grandeur à l’Amérique ».