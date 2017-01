L'ex-président américain Barack Obama quitte Washington après huit ans à la Maison Blanche (vidéos)

Le couple Obama a embarqué à bord d’un hélicoptère des Marines stationné au pied du Capitole, où son successeur Donald Trump venait de prêter serment comme 45e président des États-Unis. L’appareil devait emmener Barack et Michelle Obama sur la base aérienne d’Andrews, près de la capitale fédérale, avant que le couple ne s’envole vers la Californie pour des vacances en famille à Palm Springs.

