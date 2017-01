Tour Down Under: Richie Porte est bien le roi de Willunga Hill

L’Australien Richie Porte a conforté son leader du classement général du Tour Down Under, première étape du World Tour 2017, en remportant la 5e étape, s’achevant à Willunga Hill. C’est la quatrième année de suite que l’ancien lieutenant de Chris Froome s’impose au sommet de cette difficulté.

L’Australien Richie Porte (BMC) s’est imposé lors de la cinquième étape du Tour Down Under (WorldTour) qui se tenait samedi entre McLaren Vale et Willunga Hill sur 151 km, confortant ainsi sa première place au classement général.

C’est la quatrième année de suite que Richie Porte s’impose à Willunga Hill. Il a cette fois pris le meilleur sur son compatriote Nathan Haas (Dimension Data) et sur le Colombien Johan Esteban Chaves (Orica-Scott).

Au classement général, l’Australien dispose maintenant de 48 secondes d’avance sur Chaves et de 51 secondes sur Haas. Le premier Belge est Dries Devenyns (Quick-Step Floors) en 27e position, à 2 minutes 16 secondes.