Les anti-Trump défilent à Paris, au lendemain de son investiture (photos)

Au moins 2.000 personnes, dont beaucoup de femmes et de ressortissants américains, se sont rassemblées samedi sur le parvis du Trocadéro à Paris pour protester contre «tout ce que Trump représente» et défendre les droits des femmes, a constaté une journaliste de l’AFP.

Les manifestants, qui répondaient à l’appel d’organisations féministes (Osez le féminisme, Planning familial ...) mais aussi du NPA, de SOS racisme, du mouvement LGBT, se sont ensuite rendus au mur pour la Paix installé au Champ de Mars, près de la tour Eiffel.

«Les droits de l’homme sont aussi ceux des femmes», «respect», «liberté, égalité, sororité», «capitalisme, sexisme, assassins», proclamaient, au milieu de bonnets roses et de drapeaux américains, des pancartes en anglais et en français.

Initialement lancée à Washington par des opposants au nouveau président, au lendemain de son investiture, la «marche des femmes» est organisée samedi dans plusieurs villes américaines — dont New York, Boston, Los Angeles et Seattle — ainsi que dans plusieurs capitales dans le monde, comme Londres, Sydney, Budapest, Genève, Berlin, etc.

«Je suis là pour les femmes et pour toutes les minorités car Trump est une menace pour l’humanité», a expliqué lors du défilé parisien Kendra Wergin, une trentenaire américaine.

Brésilienne de 39 ans, Andreia Rossi, a indiqué de son côté être venue «car je suis une femme mais aussi pour protester contre tout ce que Trump représente, contre le fascisme, l’extrême droite. C’est très dangereux, il a menti à ceux qui l’ont élu et ça peut arriver en France».

Membre de l’Union européenne féminine, Françoise Seme Wallon, 70 ans, a exprimé son intention «d’aller à New York». «Trump ? Mieux vaut l’ignorer», dit-elle, indignée par son attitude à l’égard des femmes. «C’est un sale bonhomme et il est dangereux pour le monde entier. On n’a pas le droit d’abaisser les gens à ce point».

Venu en famille et avec des amis, Guilllaume Samson, 42 ans, s’est dit présent «pour les droits des femmes et les droits humains mis à mal un peu partout en ce moment». Il a ajouté «s’entraîner à marcher pour les mouvements sociaux à venir».

Des rassemblements étaient organisés aussi dans plusieurs villes de France. A Marseille, où l’appel a réuni une cinquantaine de personnes, un groupe d’Américains portait une pancarte où était écrit : «Trump, Liar in chief» («Trump, menteur en chef», ndlr).

Devant l’Opéra de Lyon, ils étaient quelques centaines de manifestants, en majorité des femmes, avec notamment ce slogan: «Donald, c’est pas du Walt Disney».