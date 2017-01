Une nouvelle fresque fait polémique à Bruxelles après celle du pénis, de l'anus et de la pénétration

Cela faisait plusieurs mois qu’il n’y avait plus eu de fresque dans les rues de Bruxelles. On a connu le pénis, l’anus et la pénétration et puis plus rien… Jusqu’à aujourd’hui.

Une nouvelle fresque est apparue. Cette fois il ne s’agit pas d’une fresque sexuelle mais d’une fresque morbide. La fresque montre en effet un individu sur le point d’égorger une femme maintenue au sol.

Le Soir a contacté Yvan Mayeur. Celui-ci souhaite se débarrasser du dessin: «Nous sommes très tolérants, mais dans ce cas-ci, même si ce n’était peut-être pas la volonté de l’artiste, la fresque appelle à la violence. Dans le contexte actuel, on se doit d’être prudent».

Aucune décision n’a été prise d’après la DH.