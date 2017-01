Braffe: une collision au Caillou d'Or fait une conductrice blessée

Une violente collision s’est produite ce dimanche matin vers 9h30 sur la nationale 50 entre Tournai et Mons à hauteur du Carrefour du Caillou d’Or à Braffe dans l’entité de Péruwelz entre deux voitures roulant dans le sens Barry vers Bury.

Au carrefour du Caillou d’Or le premier véhicule s’engage sur la droite vers Braffe. En cause un soleil très bas, la seconde voiture qui la suit ne voit pas sa manœuvre et la percute violemment la projetant dans la prairie voisine et couchera sur le flanc près d’un pylône en béton. La conductrice âgée de 80 ans qui se rendait à l’office religieux à Braffe a été blessée.

L’ambulance du service 100 de Péruwelz l’a emmenée au centre Chwapi Union à Tournai. Le smur Tournai s’est également rendu sur les lieux. C’est la police de la zone Péruwelz/Bernissart qui a procédé au constat des faits.

(Photos B.L.)