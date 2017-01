Aleksandar Jankovic après la leçon reçue par le Standard face au Club de Bruges (0-3): "On n'a plus le droit à l'erreur"

Aleksandar Jankovic n’était évidemment pas un entraîneur heureux à la fin du choc entre le Standard et le Club de Bruges (0-3), mais l’entraîneur des Rouches ne voulait pas trop accabler ses joueurs au micro de Proximus 11.

« Aujourd’hui, la différence entre les deux équipes c’est les trois buts. C’était un match fermé au départ mais le premier goal les met en confiance. Après, on se précipite et on doute. En seconde période, on a mis la pression sur le Club mais on encaisse le deuxième puis le troisième but. On n’a pas su profiter de nos moments forts à l’inverse de notre adversaire. On a eu des occasions, et ce n’est pas nouveau, on n’arrive pas à les concrétiser. Cette défaite fait mal évidemment, mais on a d’autres matches qui arrivent rapidement (à Eupen jeudi, puis à Anderlecht dimanche), donc on doit se reconcentrer sur la suite. »

« L’erreur de Hubert sur le but de Vossen ? Le fautif, c’est moi. On ne va pas rejeter la faute sur un tel ou un tel, on garde ça pour le vestiaire et on va analyser tout ça en interne. Maintenant, ce qui compte, c’est de réagir pour le prochain match car maintenant on n’a plus le droit à l’erreur. On va devoir aller chercher des points à l’extérieur, en plus de se refaire une santé à la maison, si on veut terminer dans le Top 6. »