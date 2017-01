Plusieurs clients arnaqués: le vendeur ambulant facture les fruits... 800 euros au lieu de 80

P.B.

Valentine et ses parents se sont laissé séduire par un vendeur ambulant de fruits et légumes à Mont-Saint-Guibert. Sauf qu’une semaine plus tard, ils ont remarqué que la note était beaucoup plus salée que prévue. « Le vendeur a proposé de payer par carte, mais au lieu d’indiquer 80 euros, il a mis 800 », explique Valentine. D’autres Guibertins, eux aussi victimes de l’arnaque, souhaitent porter plainte contre la société!