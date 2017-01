Premier League: fracture du crâne pour Ryan Mason (Hull City), après son choc avec Gary Cahill (vidéo)

Le Daily Mirror le déclarait dimanche soir « entre la vie et la mort ». Plus tard, à travers un communiqué, Hull City a donné des nouvelles plus rassurantes.

À la 12e minute de la rencontre Chelsea-Hull City, les crânes des deux internationaux anglais Gary Cahill et Ryan Mason se sont heurtés, lors d’un duel aérien. Un choc violent, qui a obligé à un arrêt de jeu d’une petite dizaine de minutes, pour que l’ex-joueur de Tottenham soit évacué, sous les applaudissements de Stamford Bridge.

Mental seeing @RyanMason fracture his skull today..😳pic.twitter.com/zZgSfDOMWU — Dickie Coomer (@RCoomer17) 23 janvier 2017

Le milieu de terrain de 25 ans est immédiatement conduit à l’hôpital. Il n’en faut pas plus pour que le tabloïd anglais, The Daily Mirror, évoque un état « entre la vie et la mort », à son propos.

Hospitalisé encore quelques jours

Rapidement, le club de l’Est de l’Angleterre a tenu à rassurer les fans de football, en publiant un communiqué.

À l’intérieur de celui-ci, Hull City confirme que Ryan Mason a été transporté à l’hôpital St Mary’s, où il a été opéré, suite à une fracture du crâne. Ce dernier serait, selon le communiqué des Tiger, dans un état stable, et pourrait espérer quitter l’hôpital dans les prochains jours.

Les Belges soutiennent eux aussi le joueur anglais

Alors que de plus amples nouvelles devraient être données dans la journée, les soutiens se sont multipliés à l’égard de l’ex-joueur des Spurs. Et ce indépendamment de quelconques rivalités footballistiques.

En Belgique, Michy Batshuayi, ou encore le Sporting Lokeren ont fait part de leurs vœux à Ryan Mason :

@HullCity "better" news than what I've read first, but still wish him a fast and good recovery 🙏🙏 all our prayers again 🙏 #morethanfootball — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 22 janvier 2017

We're all thinking of you, @RyanMason - get well soon https://t.co/XTIptoVv0v — Arsenal FC (@Arsenal) 22 janvier 2017