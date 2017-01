Gilly: un bébé de 21 mois risque d'être amputé à cause du froid

L’enfant a été hospitalisé d’urgence samedi soir pour de profondes engelures aux pieds. Il souffre énormément et risque d’être amputé de plusieurs orteils. Il se trouvait aussi dans un grave état de malnutrition. Une notice pour « non assistance à personne en danger » a été ouverte à l’égard de ses parents.

L’affaire est terrible et prise au sérieux au parquet de Charleroi. Samedi vers 20h15, un petit garçon de 21 mois a été amené aux urgences de l’hôpital Notre-Dame de Grâce à Gosselies par son père et sa marraine.

Le garçonnet se trouvait dans un piteux état, le ventre gonflé par la faim et, surtout, avec de profondes engelures aux deux pieds.

D’après le père de l’enfant, il se trouvait dans cet état depuis plusieurs jours -on parle d’une semaine- ce qui explique qu’il risque de devoir être amputé de plusieurs orteils, voire d’une partie des pieds.

Le papa n’osait pas aller à l’hôpital

Le papa a expliqué qu’il « paniquait face à la situation et qu’il n’osait pas se rendre à l’hôpital avec son enfant ». Il a donc fait appel à sa cousine, qui est la marraine de l’enfant et qui a immédiatement pris les choses en mains et amenant le père et le fils aux urgences. Le petit était manifestement affamé : il s’est jeté sur les biberons et la nourriture qui lui a été proposée...

Depuis, l’enfant a été transféré dans une unité de soins spécialisée, à l’hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Les nouvelles sont plutôt encourageantes : on espère sauver certains des orteils que l’ont croyait condamnés. Mais l’enfant risque de rester un certain temps en milieu hospitalier. Son calvaire est loin d’être fini.

Milieu extrêmement précarisé

La justice a été alertée et une enquête vient d’être ouverte, pour non assistance à personne en danger, à l’encontre de ses parents. Ceux-ci évoluent dans un milieu extrêmement précarisé. Ils ont deux autres enfants plus âgés, de 3ans et demi et 5 ans, qui ont été confiés à la marraine. Et la maman, qui est en chaise roulante, est en fin de grossesse de son quatrième enfant. Elle souffre, a-t-on également appris, d’une maladie orpheline, qui pourrait en partie expliquer certains problèmes de santé du bambin hospitalisé.