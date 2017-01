Le Standard et le Sporting Charleroi en Playoffs 1? Mission difficile, car les statistiques les condamnent à l'exploit!

Depuis la réforme du championnat, les six premiers au terme de la 22e journée ont toujours participé aux Playoffs 1. Les Zèbres et les Rouches devront donc faire mentir l’histoire pour intégrer le Top 6 à la fin de la phase classique.

Si on tire les leçons du passé, Charleroi (battu vendredi à Gand) et le Standard (vaincu à domicile par Bruges) ont réalisé une très mauvaise opération dans la course aux Playoffs 1. Depuis l’instauration de ce système et en oubliant la première saison 2009-2010 marquée par la faillite de Mouscron et une phase classique réduite à 28 matchs, le Top 6 a toujours été connu au terme de cette… 22e journée. Et cela sur les six dernières années. Autant écrire que les clubs wallons, respectivement septième et neuvième, sont désormais condamnés à l’exploit s’ils entendent figurer parmi les heureux élus à la fin mars.

Et la situation est encore plus compliquée pour le club principautaire. À force d’avancer comme un escargot sous tranquillisant, il tente désormais, sans succès, de soigner ses maux lors de cette fin de phase classique qui représente sa seule bouffée d’oxygène. Après avoir circonscrit son objectif au Top 3 en début de saison, il a réduit ses ambitions au territoire du Top 6. Un objectif qui nécessitait d’entamer 2017 par un succès. Or, pour la première fois depuis 2011, le Standard a été incapable de prendre la moindre unité après la trêve. Pire, dimanche, il a subi un revers qui fait mal dans un match entre une équipe qui se cherche toujours et une formation parfaitement huilée.

Le Standard, qui se déplace à Eupen (jeudi) puis à Anderlecht (dimanche), est à quatre points du Top 6 mais avec Charleroi et Genk devant lui, deux adversaires également en lice pour les Playoffs 1. Autant écrire que dès dimanche, le Standard, qui reste sur un 3 sur 12 tout en encaissant au minimum un but, toutes compétitions confondues, pour la onzième fois d’affilée (en comptant le match à Charleroi), risque bien d’avoir fait une croix définitive sur ses ambitions. Et cela deux jours avant la fin du mercato hivernal…