Liège: un homme violent se dit harcelé par les femmes... à cause de sa Ferrari

Un Liégeois âgé de 24 ans a répondu lundi devant le tribunal correctionnel de Liège de deux scènes de coups et blessures portés à ses compagnes. Pour se défendre, l’homme a affirmé que tous ses ennuis sont liés au fait qu’il est le propriétaire d’une Ferrari.

Le prévenu, fils d’un agent immobilier, avait été impliqué dans deux scènes de violences conjugales. Il a été décrit à l’audience comme un jeune inactif qui présente des addictions à l’alcool et à la cocaïne. Propriétaire d’une Ferrari, il dit avoir été la cible d’une tentative de vol de la part de gens armés. Cet événement aurait fait naître chez lui des attitudes paranoïaques.

L’une de ses compagnes avait été envoyée cinq jours à l’hôpital parce qu’il la soupçonnait injustement de l’avoir trompé avec son meilleur ami. La seconde avait été frappée car il la suspectait de l’avoir agressé durant son sommeil.

L’individu, également hospitalisé à l’issue d’une scène lors de laquelle il avait consommé une dose trop importante de cocaïne, s’était échappé de cet hôpital et avait été impliqué dans une course-poursuite l’opposant, au volant de sa Ferrari, à la police de Liège.

Pour se défendre des faits, le prévenu a affirmé que son véhicule était la cause de tous ses ennuis. « Les femmes me harcèlent à cause ma voiture. Les femmes, c’est la mafia », a-t-il soutenu au juge.

Le parquet a requis une peine de 12 mois de prison contre le prévenu qui, par ailleurs, est recherché pour avoir brisé le bracelet de surveillance électronique qui lui a permis de sortir de prison. La défense, Me Zevenne, a plaidé des mesures probatoires.

Le jugement sera prononcé le 6 février.