Bruxelles: une nouvelle fresque ensanglantée sur une façade

Une nouvelle image choc a fait son apparition sur la façade d’une des tours de la rue des Brigittines, à Bruxelles. L’œuvre, sanglante, représente un homme pendu par les pieds, avec de nombreuses blessures. Sa tête est recouverte de sang et son ventre est complètement ouvert.

Le site Bruzz a repéré la fresque, visible depuis la gare de Bruxelles-Chapelle. Selon les premières informations, il s’agirait d’une représentation inspirée d’un peintre hollandais du XVII e siècle, Jan de Baen. L’œuvre s’appelle « Les corps des frères de Witt » et a été peinte en 1674.

Inspiré de faits réels, les frères de Witt ont été tenus responsable de l’attaque anglaise, française et allemande sur la République hollandaise. En 1672, leurs corps ont été suspendus d’une manière dégradante et ont été mutilés par la foule. Ce lynchage public a été mis en place pour les punir de cette mauvaise année, connue sous le nom de « l’année de la catastrophe ». Surnomée de cette façon par un Néerlandais car le peuple y était décrit comme irrationnel, le gouvernement impuissant et la terre au-delà de la rédemtpion.

L’artiste anonyme de cette fresque chercherait-il à communiquer ses craintes et angoisses sur cette année 2017 ? Il y a fort à parier qu’un message caché se dissimule derrière cette image, comme sur la toute récente fresque représentant un gros plan du « Sacrifice d’Isaac ». Cette dernière avait provoqué la colère des autorités communales, dont le bourgmestre Yvan Mayeur, avant qu’elles ne se ravisent par la suite.