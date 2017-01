Bayer, Naelten, Michaux et Franchimont: quatre membres du comité d'éthique du PS démissionnent suite à l'affaire Publifin

Dans le tumulte de l’affaire Publifin, un élément est passé complètement inaperçu, et pas des moindres pourtant. Plusieurs membres du Comité de Vigilance de la Fédération liégeoise du Parti socialiste, connu comme étant le comité d’éthique et de déontologie de la Fédé, sont liés à Publifin et/ou à Nethys, la filiale opérationnelle de l’intercommunale.

Dans le cadre de la batterie de mesures prises tant par le PS national que par sa fédération liégeoise, le président de celle-ci, Willy Demeyer, les a démissionnés dudit comité de Vigilance, « afin d’éviter tout conflit d’intérêts » dans le processus en cours.

Les quatre démissionnaires sont Bénédicte Bayer (directrice-générale de Publifin), Philippe Naelten (CEO de NeWin, une des filiales de Nethys), Josette Michaux (administratrice de Nethys et de Publifin) et de Jean-Dominique Franchimont, président de la Commission de vigilance et avocat de Stéphane Moreau.

Information complète à lire sur notre édition digitale.