Les sex toys plus sûrs que les jouets pour enfants

En 2015, ce régulateur avait passé au crible un échantillon de 112 jouets d’enfants, et trouvé des produits chimiques interdits dans 15% d’entre eux. En 2016, le même type d’analyses concernant cette fois des sex toys a révélé la présence de substances dangereuses dans seulement 2% des 44 produits analysés. «C’était la première fois que nous menions cette étude» et «c’était un peu étonnant», a commenté une inspectrice, Frida Ramström, interrogée par l’AFP.

Concernant les produits sexuels, seul un godemiché en plastique a posé problème avec sa paraffine chlorée, composé dangereux pour l’environnement et soupçonné d’être cancérigène.

D’après Mme Ranström, les vendeurs d’accessoires sexuels choisissent des fournisseurs soucieux des normes sanitaires européennes. «Les sociétés suédoises achètent à des distributeurs et savent poser leurs exigences», a-t-elle déclaré.

En revanche, l’inspectrice estimait difficile d’expliquer pourquoi les normes étaient plus souvent enfreintes avec les jouets, importés d’Asie dans leur très grande majorité.

Le marché mondial des accessoires sexuels est estimé à environ 20 milliards de dollars par an. Selon le cabinet d’études Technavio, il devrait croître de près de 7% par an entre 2016 et 2020. Américains et Chinois comptent parmi les plus gros consommateurs de sex toys.