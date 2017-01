Magnette (en Wallonie et à Bruxelles) et Francken (Flandre) seraient les personnalités politiques préférées des Belges pour le moment

Précision utile : les personnes sondées l’ont été au début de l’affaire Publifin. Le scandale n’avait pas encore l’ampleur qu’il a aujourd’hui.

Wallonie

1. Paul Magnette

2. Elio Di Rupo

3. Benoît Lutgen

Bruxelles

1. Paul Magnette

2. Elio Di Rupo

3. Charles Michel

Flandre

1. Theo Francken

2. Bart De Wever

3. Charles Michel

Le volet wallon du sondage est marqué par le recul des deux grands partis francophones - le PS et le MR. Accroché à la 3ème position, le PTB est en statu quo par rapport au dernier sondage, de septembre 2016, et «c’est la première fois depuis longtemps que l’extrême gauche ne progresse pas».

Le sondage indique toutefois un bond d’Ecolo - les Verts gagnent 3,7 points par rapport au précédent sondage. C’est le seul parti à progresser avec le cdH, qui gagne, plus modestement, 1,4 point.

Le sondage a été réalisé auprès de 2435 personnes, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 961 en Wallonie, 964 en Flandre et 510 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. L'enquête été effectuée du 10 au 17 janvier 2017. L'enquêteur proposait au participant une liste des principales personnalités politiques en posant la question suivante.

Voici une série de personnalités politiques. Pour chacune d'elles, voulez-vous me dire si vous souhaitez la voir jouer un rôle important dans les prochains mois ?

Les interviews ont eu lieu via l’Ipsos On Line Panel. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +/-3,2 en Wallonie, +/-3,2 en Flandre et de +/-4,3 à Bruxelles.