Météo: les éclaircies reviennent et les températures remontent au fil de la semaine

Mardi matin, il fera le plus souvent gris et brumeux, avec pas mal de brouillard localement givrant. De faibles averses de neige pourront également se produire par endroits depuis la frontière néerlandaise. L’IRM avertit que des plaques de givre et de glace pourront se former sur les routes wallonnes ainsi qu’à Bruxelles, rendant les routes glissantes.

Dans le courant de la journée de mardi, le temps deviendra sec à partir du nord et quelques éclaircies locales parviendront à se développer. Les maxima varieront entre -1 degré en Ardenne et +5 degrés dans le nord-ouest.

La nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra sec avec graduellement davantage d’éclaircies à partir de l’est.

Mercredi, la journée restera sèche. En matinée, de larges éclaircies devraient déjà être présentes dans l’est, tandis que les nuages bas seront encore assez nombreux sur l’ouest et localement aussi dans le centre. Au fil des heures, le ciel se dégagera sur tout le pays.

En fin de semaine, le temps restera sec et souvent ensoleillé. Vendredi, le vent s’orientera au secteur sud avec en conséquence des températures en hausse et des maxima variant entre +1 et +8 degrés. Les gelées nocturnes resteront par contre généralisées.