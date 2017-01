Sofie, 27 ans, retrouvée morte sur la plage à Knokke: "Elle était heureuse avec son nouveau petit ami"

Le corps sans vie découvert dimanche sur la plage à Knokke a été identifié. Il s’agit de Sofie Muylle, originaire de Roulers et âgée de 27 ans. Les circonstances de sa mort ne sont toutefois pas encore déterminées.

Belga et rédaction

Le corps de la victime se trouvait en contrebas de la terrasse d’un établissement horeca. Les circonstances précises du décès de la jeune femme ne sont pas encore établies avec précision. L’heure de la mort semble se situer dans la nuit de samedi à dimanche, selon les premières constatations. L’autopsie pratiquée mardi devrait permettre à la justice d’en savoir plus. En attendant, les proches de Sofie se posent des questions : « Nous espérons vite avoir des réponses », explique le père de la victime à nos confrères du Nieuwsblad.

« Samedi, elle m’a encore téléphoné pour me dire à quel point elle était heureuse avec son nouveau petit ami ». C’est ce soir-là que le couple est parti pour Knokke. Ils se sont alors rendus dans un café mais se sont perdu de vue, explique son compagnon. Selon des sources contactées par nos confrères, Sofie aurait quitté le café sans son sac à main. « Le copain de Sofie m’a alors appelé vers 10 heures du matin dimanche pour me dire qu’elle avait disparu », explique son papa. Vers 15 heures, un corps sans vie était découvert sur la plage. « Que s’est-il passé ? J’espère que les caméras permettront de nous en apprendre un peu plus ».

En 2009, Daniel Muylle avait déjà perdu son fils de 26 ans. Il avait été retrouvé mort dans un canal près de Roulers. Une mort accidentelle, selon le parquet à l’époque.