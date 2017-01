Le PS fait déjà marche arrière: l'excédent des rémunérations dépassant les 100% de l'indemnité parlementaire ne sera peut-être pas versé dans les caisses du parti

D.SW.

Lundi matin, le Bureau du PS a approuvé 21 nouvelles mesures pour plus d’éthique en politique. L’une des plus détonantes était la limitation, pour tout mandataire socialiste, des revenus issus de ses mandats publics à l’indemnité parlementaire fédérale, soit 100% de cette indemnité et plus 150% comme c’est le cas aujourd’hui.