Gilly: le dossier du bébé aux engelures mis à l'instruction pour non-assistance et privation de soin, l'enfant, qui était affamé, risque toujours l'amputation

Le dossier du « bébé aux engelures » connaît une évolution significative ce mardi en fin de journée puisque le parquet a décidé de mettre l’affaire à l’instruction. Du chef de non assistance à personne en danger mais aussi de privation de soins et d’aliments.

Le parquet de Charleroi a mis une affaire à l’instruction pour non-assistance à personne en danger et privation de soins et d’aliments après qu’un bébé de 22 mois a été admis à l’hôpital, samedi dernier, avec des engelures profondes aux pieds qui nécessiteront peut-être l’amputation d’orteils. Il était également affamé.

L’enfant issu d’un milieu social très défavorisé a été hospitalisé samedi soir. Le père du petit garçon s’est inquiété, une semaine après avoir constaté le problème aux pieds de son fils, et a prévenu sa cousine, marraine de l’enfant. Celle-ci l’a aussitôt convaincu de se rendre à l’hôpital Notre-Dame de Grâce de Gosselies, samedi soir.

Souffrant de profondes engelures, l’enfant a été transféré à l’hôpital Saint-Luc de Bruxelles où les médecins tentent de sauver ses orteils de l’amputation. Il était également affamé et s’est jeté sur les biberons qui lui ont été donnés.

Selon le procureur du roi de division près le parquet de Charleroi, Vincent Fiasse, les faits se sont déroulés dans un foyer de Gilly particulièrement précarisé. La mère, enceinte d’un quatrième enfant, se déplace actuellement en chaise roulante. Ses deux autres enfants, âgés de 3 ans et demi et de 5 ans, sont en bonne santé. Des mesures de placement ont toutefois été prises par le SAJ afin de les confier à la marraine qui vit quant à elle dans de meilleures conditions.

Le parquet précise encore que la maman de l’enfant étant atteinte d’une maladie orpheline (qui la cloue dans une chaise roulante), le garçon pourrait avoir hérité de certains symptômes qui le rendraient plus fragile que le reste de la fratrie. Toutefois, l’audition des parents s’est avérée lacunaire, ce qui a convaincu le parquet de mettre le dossier à l’instruction pour non-assistance à personne en danger, mais également privation d’aliments et de soins. D’autres devoirs seront donc réalisés dans les prochains jours et une inculpation des parents est désormais possible.