«Nous allons construire le mur!»: Trump twitte pour annoncer qu'il signera le décret ce mercredi

Le président américain doit s’adresser ce mercredi à des employés du ministère de la Sécurité intérieure, en charge de l’immigration, et signer à cette occasion des décrets sur les réfugiés et la sécurité nationale, rapporte le Washington Post et CNN.

«Grand jour prévu demain sur la sécurité nationale. Parmi beaucoup d’autres choses, nous allons construire le mur!», a twitté Donald Trump mardi soir.

Il s’est engagé pendant la campagne électorale à expulser les clandestins délinquants des Etats-Unis et à ériger un mur à la frontière, poreuse, entre les Etats-Unis et le Mexique. Il veut aussi interdire l’entrée des musulmans aux Etats-Unis. Reste à savoir comment le ministère de la Sécurité intérieure, qui sera dirigé par l’ancien général John Kelly, pourra appliquer ces mesures.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 janvier 2017

Jeudi, Donald Trump devrait signer des décrets sur l’immigration et les villes «sanctuaires», qui se sont engagées à refuser d’emprisonner les clandestins lorsque leur détention aura pour but de les expulser.

Ces décrets devraient limiter l’immigration et l’accès aux Etats-Unis pour les réfugiés et les détenteurs de visas en provenance d’Irak, d’Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen, selon le Washington Post, qui souligne que les ressortissants de ces pays sont déjà confrontés à une série d’obstacles pour obtenir un visa américain.

Donald Trump a également promis de supprimer le programme «DACA», mis en place par son prédécesseur Barack Obama en 2012 et qui a permis à plus de 750.000 clandestins arrivés mineurs sur le territoire d’obtenir des permis de séjour et de travail.