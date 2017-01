Météo: retour du soleil mais la journée sera encore froide avant une remontée des températures en fin de semaine

Le soleil fera quelques apparitions à partir de l’est mercredi après la dissipation de la grisaille matinale. Les maxima oscilleront entre -1 et -6 degrés en Ardenne, 0 degré dans le centre et 2 degrés à la côte, selon les prévisions de l’IRM.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel sera peu nuageux et les températures minimales seront comprises entre -5 degrés en plaine et -9 degrés sur les hauteurs, voire moins dans les vallées ardennaises. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur sud-est.

Jeudi, le temps sera sec et ensoleillé, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est qui soufflera de l’air assez froid sur le pays. Le thermomètre affichera -4 degrés en Hautes-Fagnes et localement 3 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

A partir de vendredi, les nuages reviendront, alternant avec des périodes ensoleillées. Le mercure remontera progressivement.