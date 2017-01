Un couple descend fumer sur le quai laissant son bébé dans le train... qui repart avec l'enfant seul

Lundi soir, un couple a profité d’un arrêt en gare du Mans pour descendre du train et fumer une cigarette... en laissant bébé à bord. Le train est reparti avec le nourrisson.

Un jeune couple (la maman de 18 ans et son compagnon de 19 ans) voyageant à bord d’un TGV a profité d’un arrêt en gare du Mans pour descendre fumer une cigarette. Les deux jeune gens, comme le raconte Le Maine Libre, avaient laissé le bébé de sept mois à bord. Le train est reparti avec l’enfant et sans la maman et son compagnon.

Des passagers ont actionné le signal d’alarme. Toutefois, après un bref arrêt, le TGV a poursuivi son voyage jusque Angers. L’accompagnateur de train s’est occupé de l’enfant, alors que le couple prenait le TGV suivant.

Le petit garçon a été remis à la mère après qu’elle a été entendue par la police.