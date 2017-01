Trump annonce qu'il va demander une enquête sur de prétendues fraudes électorales

«Je vais demander une grande enquête sur les fraudes électorales, notamment sur les électeurs inscrits pour voter dans deux Etats, les illégaux et même ceux enregistrés sur les listes électorales et qui sont décédés (et pour certains depuis longtemps)», a-t-il indiqué sur Twitter au petit matin. «En fonction des résultats, nous renforcerons les procédures de vote», a ajouté le président.

M. Trump a dit ces derniers jours aux chefs du Congrès que selon lui jusqu’à cinq millions de personnes pourraient avoir voté illégalement le 8 novembre. «Selon ses propos, de trois à cinq millions de personnes pourraient avoir voté illégalement, un chiffre basé sur les études que nous avons vues», avait déclaré mardi le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer lors de son point presse quotidien.

Aucune preuve de fraudes lors des élections présidentielle et législatives du 8 novembre n’a à ce jour été rendue publique. Si ces affirmations étaient vraies, cela constituerait le plus gros scandale politique de l’histoire du pays. Cependant, avait noté M. Spicer, Donald Trump a confiance dans le résultat de l’élection.

Le magnat de l’immobilier a perdu le vote populaire contre son adversaire démocrate Hillary Clinton, qui a remporté 2,9 millions de voix de plus, mais il a malgré tout remporté le scrutin grâce à la répartition des grands électeurs Etat par Etat (304 grands électeurs contre 227 pour Mme Clinton).