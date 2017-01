La Commission recommande une prolongation des contrôles à certaines frontières intérieures

L’exécutif européen estime que les conditions «pour permettre un retour au fonctionnement normal de l’espace Schengen ne sont pas encore entièrement remplies». La recommandation de la Commission, qui doit encore être adoptée par le Conseil, permettra de prolonger de trois mois supplémentaires les contrôles, qui avaient été rétablis en 2015 au plus fort de l’afflux migratoire vers l’Europe.

«La Commission européenne est et demeure pleinement résolue à œuvrer avec les États membres à la suppression progressive des contrôles aux frontières intérieures. (...) Si, ces derniers mois, nous n’avons eu de cesse de renforcer nos actions afin de remédier à la pression migratoire sans précédent à laquelle l’Europe est confrontée, nous sommes malheureusement encore loin du but», a commenté le commissaire en charge de la Migration, Dimitris Avramopoulos.

Il a ensuite affirmé que la décision de la Commission se basait sur des critères justifiés et n’était «aucunement motivée par des développements de politique interne à certains Etats membres». Plus de 60.000 migrants en situation irrégulière et de demandeurs d’asile se trouvent toujours en Grèce et la situation demeure fragile sur la route des Balkans occidentaux, a-t-il notamment souligné.