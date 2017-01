"Il a fait rétrécir mon zizi": un an de prison ferme pour ce Liégeois qui avait agressé un homme coupable selon lui de l'avoir "ensorcelé"

Belga

Un Liégeois âgé d’une quarantaine d’années a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d’un an de prison ferme pour avoir porté des coups et blessures ayant entraîné une incapacité. Le prévenu avait affirmé que son adversaire l’avait ensorcelé et qu’il avait fait rétrécir son sexe.