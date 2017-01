Publifin: la Chambre se saisira aussi de problèmes de gouvernance

Une série de propositions de loi ont déjà été déposées mais elles se trouvent dans l’arriéré des commissions. Les Verts ont écrit au président de la Chambre pour qu’elles puissent revenir dans l’ordre du jour. L’une des mesures phares réclamées par les écologistes est celle du décumul à tous les niveaux de pouvoir des mandats de député et des fonctions de bourgmestre ou d’échevin. Aujourd’hui, seule la Région wallonne l’organise pour une partie de ses parlementaires.

« C’est une étape importante et j’espère que l’on pourra avancer vite. Le sujet ne touche pas seulement la Wallonie. Il concerne tout le pays », a souligné M. Nollet.

« Certains textes ont été déposés il y a déjà longtemps mais ils n’ont jamais pu être inscrits à l’ordre du jour de la commission du règlement ou de la commission de révision de la Constitution. Aujourd’hui, il faut remettre l’ouvrage sur le métier et avancer », a souligné pour sa part la cheffe de groupe cdH, Catherine Fonck.

Les centristes se disent prêts à discuter du décumul. Ils avancent aussi d’autres propositions : extension du dépôt de la liste des mandats et de la déclaration de patrimoine à tous les élus et non élus qui siègent dans une société avec un capital public, publication de rémunérations complètes attachées aux mandats publics, intégration des fonctions spéciales dans le calcul de la rémunération prise en compte et plafonnement à 50 % du montant de l’indemnité parlementaire des émoluments touchés par des députés non élus.