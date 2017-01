Une femme enceinte décède à Marcinelle: les secours n'ont rien pu faire pour sauver la maman et l'enfant

Triste histoire, ce mercredi matin. Une femme enceinte est décédée. Les secours sont intervenus car elle était inanimée sur le sol de son domicile de Marcinelle. Après une longue réanimation, ils l’ont emmenée à l’hôpital, en vain. Les pompiers ont été requis sur place afin de détecter une possible présence de CO, mais le résultat s’est révélé négatif.

Les secours sont intervenus ce mercredi, vers 9h, à l’avenue Mascaux à Marcinelle pour une femme enceinte inanimée au sol. Une ambulance et un Smur ont été dépêchés sur place et les secours ont tenté le tout pour le tout afin de faire revenir la future maman à elle, sans y parvenir. Ils ont finalement décidé de la transporter à l’hôpital Notre-Dame de Charleroi pour tenter de sauver le fœtus. Les deux sont décédés. Suite à ce malaise, les pompiers de Charleroi ont été requis afin de détecter une possible présence de CO, finalement négative. La cause du décès est toute autre.