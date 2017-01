Westerlo – Anderlecht (2-4): les Mauves reprennent leur deuxième place après une démonstration de force au Kuipje

Toujours sans Kara Mbodj, Frank Acheampong et Sofiane Hanni (CAN), mais avec Trebel titulaire, Anderlecht avait une revanche à prendre sur Westerlo. À l’aller, les Campinois s’étaient imposés au Parc Astrid (1-2), à la surprise générale. Les hommes de Jacky Mathijssen restaient sur une victoire à Malines (1-2). Mais après la victoire de Zulte Waregem mardi contre Mouscron (1-0), le groupe de René Weiler ne pouvait pas se permettre un faux pas s’il voulait récupérer sa seconde place au classement.

Le match

Après seulement sept minutes, Lukasz Teodorczyk a profité d’un ballon de Tielemans dans la surface de Westerlo pour venir tromper Van Langendonck du plat du pied. Le Polonais signe alors là son 17e but de la saison en D1A. Mais dans la foulée, la nouvelle recrue suédoise de Westerlo, Strandberg, a exploité une frappe repoussée par Boeckx pour marquer dans le but vide.

Une égalisation qui n’a pas perturbé les Bruxellois qui ont repris l’avantage deux minutes plus tard via Stanciu : sur un coup franc botté par Tielemans, le Roumain est venu placer une tête venue lobber Van Langendonck, battu une seconde fois après seulement quinze minutes de jeu.

Par deux fois, les Anderlechtois ont été proches de faire le break avant la pause, mais Teodorczyk, très bien alimenté par Chipciu et Stanciu, n’est pas parvenu à (re)faire trembler les filets pour le RSCA, dominateur durant la première demi-heure. Juste avant la pause, c’est toutefois Ganvoula, servi par une belle talonnade de Strandberg, qui aurait pu (dû) marquer face à Boeck mais sa frappe, trop croisée, n’a pas abouti.

Finalement, Leander Dendoncker va donner à son équipe ce qu’elle mérite : un troisième but. Magistralement décalé par Stanciu (omniprésent), le médian défensif anderlechtois n’a pas tremblé au moment de croiser sa frappe et de faire le trouve juste avant le retour aux vestiaires.

Cinq minutes après la reprise, Youri Tielemans, déjà auteur de deux passes décisives, a ensuite tué tout suspense d’une frappe pure à l’entrée de la surface. Un but que le capitaine bruxellois s’est construit tout seul pour permettre à Anderlecht d’inscrire un quatrième but. Un suspense qui aurait pu être (légèrement) relancé si Strandberg, auteur d’un superbe ciseau face à Boeckx, n’avait pas vu son but refusé pour un hors-jeu justifié. Qu’à cela ne tienne, Ganvoua s’est chargé de remettre Westerlo dans la rencontre après un effort en solitaire. Le Congolais a trompé Boeckx d’un tir sec au ras du poteau à la 59e minute.

En fin de rencontre, Westerlo va multiplier les occasions et aurait pu prétendre au partage. Mais Boeckx, auteur de deux arrêts décisifs, a lui aussi contribué au succès de son équipe.

Avant d’affronter le Standard à domicile dimanche (18h), les Anderlechtois impressionnent donc même si défensivement, certains réglages seront à effectuer.

À noter que Bram Nuytinck a quitté la pelouse avant la mi-temps après avoir reçu un coup à la tête. Il a été remplacé par Olivier Deschacht.

Les compositions initiales

Westerlo : Van Langendonck, Miletic, Heylen, Daems, Christenssen, Hyland, Henkens, Buyens, Strandberg, Acolatse, Ganvoula.

Anderlecht : Boeckx, Appiah, Spajic, Nuytinck, Obradovic, Dendoncker, Tielemans, Trebel, Chipciu, Stanciu, Teodorczyck.

(Arbitre : Mr. Boucaut)