Primaire de la gauche: suivez en direct vidéo le débat décisif entre Benoît Hamon et Manuel Valls

Benoît Hamon, désormais favori, et Manuel Valls, qui a déclenché une « campagne totale » contre son rival, se retrouvent ce mercredi soir pour l’unique débat télévisé avant le second tour de la primaire socialiste, qui s’annonce tendu.

À partir de 21h, les deux candidats seront interrogés par les journalistes Gilles Bouleau, David Pujadas et Alexandra Bensaid. Ils auront deux minutes par réponse et pourront répliquer s’ils sont interpellés.

Trois thèmes au programme dans le studio aux tons rose-rouge de la Plaine-Saint-Denis, près de Paris : le travail, avec notamment le revenu universel ; l’environnement et la transition énergétique ; et la sécurité, le terrorisme et l’international.

